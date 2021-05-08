القادسية يضغط على العربي .. وتعادل مخيب لـ “الكويت” مع الشباب

افظ القادسية على آماله في المنافسة بفوز صعب حققه، اليوم الجمعة، على حساب مضيفه خيطان 2-1، في انطلاق الجولة الخامسة عشرة من “دوري stc” الممتاز في كرة القدم.

ووضع «الأصفر»، الذي رفع رصيده الى 32 نقطة، غريمه العربي المتصدر تحت الضغط بعدما قلّص الفارق معه، موقتاً، الى نقطتين، علماً بأن «الأخضر» سيحلّ ضيفاً على السالمية السادس في ختام الجولة، غدا السبت.

في المقابل، تضاءلت حظوظ خيطان في البقاء في مصاف فرق الدوري الممتاز بعدما تجمّد رصيده عند النقطة السابعة.

سجل لـ«الأصفر» بدر المطوع من ركلة جزاء (30) والأردني عدي الصيفي (61)، فيما سجل لخيطان، الإسباني جيمي سياج من ركلة جزاء (37).

وأكمل القادسية المباراة بـ10 لاعبين بعدما طرد الحكم علي عباس اللاعب محمد خليل (84).

وابتعد «الكويت»، حامل اللقب في المواسم الأربع الماضية، عن المنافسة بنسبة كبيرة بعدما سقط في فخ التعادل مع مضيفه الشباب 1-1.

ورفع «العميد» رصيده الى 28 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي «أزرق الأحمدي»، في المركز السابع، برصيد 14 نقطة.

تقدم «الأبيض» أولاً عبر العاجي جمعة سعيد (45+2)، ولكن الشباب نجح في خطف التعادل بهدف متأخر لعبدالمحسن التركماني (89).