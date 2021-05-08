ثلاثي السوبر ليج يرد على يويفا: لن نتخلى عن المشروع

أصدرت الأندية الثلاثة المستمرة في بطولة دوري السوبر، بيانًا، للتعليق على البيان الأخير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وكان اليويفا أعلن، أمس الجمعة، في بيان رسمي، عودة 9 أندية من المؤسسين للسوبر ليج إلى بطولات الاتحاد الأوروبي، كما فرض عليها عقوبات مخففة.

وقالت أندية السوبر (ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس)، في بيان رسمي “بشأن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي يوم 7 مايو/آيار حول السوبر ليج، والموقف الذي اتخذته 9 من الأندية المؤسسة”، فإن أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس تقول ما يلي:

1- عانت الأندية المؤسسة للسوبر ليج، ولا تزال تعاني من ضغوط وتهديدات ومخالفات غير مقبولة من طرف ثالث للتخلي عن المشروع، وبالتالي تمتنع عن حقها وواجبها في تقديم حلول لمنظومة كرة القدم عبر مقترحات ملموسة وحوار بناء.

هذا أمر لا يطاق بحكم القانون، وقد أصدرت المحاكم حكمًا بالفعل لصالح مشروع السوبر ليج، وأمرت الفيفا واليويفا بشكل مباشر أو من خلال الهيئات التابعة لهما، بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يعيق هذه المبادرة بأي شكل من الأشكال أثناء الحكم في القضية.

2- تم تصميم مشروع السوبر ليج بالاشتراك مع 12 ناديًا مؤسسًا بهدف توفير حلول للوضع الحالي غير المستدام في صناعة كرة القدم.

ولدى الأندية الـ 12 المؤسسة نفس المخاوف، لا سيما في ظل السياق الاجتماعي والاقتصادي الحالي، حيث أنه لا بد من إجراء إصلاحات هيكلية لضمان بقاء كرة القدم جذابة ولديها استدامة على المدى الطويل.

ولهذا الغرض، في 18 أبريل/نيسان، أعلنت الأندية المؤسسة استعدادها لإنشاء دوري السوبر، بالإضافة إلى إنشاء قناة للتواصل مع اليويفا والفيفا بروح التعاون مع الطرفين، وتم إخطار كل منهما بذلك في هذا التاريخ.

وبأقصى درجات الاحترام للهيكلية والنظام الحالي لكرة القدم، فإن الأندية المؤسسة للسوبر ليج اتفقت صراحة على أن البطولة لن تقام إلا إذا تم الاعتراف بها من اليويفا أو الفيفا، أو إذا تم اعتبار البطولة متوافقة مع الأصول، لضمان استمرار الأندية المؤسسة في منافساتها المحلية وفقًا للقوانين واللوائح.

ومع ذلك، ورغم إدراك اليويفا والفيفا للشروط المذكورة أعلاه، فإنهما رفضا حتى الآن، إنشاء أي وسيلة اتصال مناسبة معهما.

إنشاء البطولة جاء لتحقيق الاستقرار المالي لعائلة كرة القدم الأوروبية بأكملها، والتي تعاني حاليًا من آثار أزمة عميقة تهدد بقاء العديد من الأندية.

وألزمت أندية السوبر ليج نفسها بوضع مدفوعات تضامنية سنوية، مع الالتزام بتعزيز قواعد الاستدامة المالية، من خلال إنشاء نظام رقابة واضح وشفاف وفعال يتم التحقق منه من قبل الخبراء.

3- أقرت الأندية المؤسسة للسوبر ليج بأن المشروع يمثل فرصة فريدة لتقديم أفضل عرض ممكن للجماهير في جميع أنحاء العالم، ولتعزيز الاهتمام العالمي بكرة القدم.

4- ندرك تمامًا اختلاف ردود الفعل على مبادرة إنشاء السوبر ليج، وبالتالي الحاجة إلى التفكير في أسباب التي أدت إلى بعض هذه الردود.

نحن على استعداد لإعادة النظر في النهج المقترح لتنظيم للبطولة، لكننا سنكون مستهترين إذا كنا ندرك الاحتياجات والأزمة الحالية في قطاع كرة القدم، والتي دفعتنا للإعلان عن السوبر ليج، ثم تخلينا عن هذا المشروع.

5- يؤسفنا أن نرى أصدقاءنا والشركاء المؤسسين للمشروع في موقف متناقض، عندما وقعوا على عدد من الالتزامات مع اليويفا بالأمس.

ونظرًا لأن المشكلات المادية التي دفعت الأندية الـ 12 لتأسيس السوبر ليج قبل أسابيع، لم تختف حتى الآن، فإننا نكرر أنه تكريمًا لتاريخنا، ولالتزاماتنا تجاه المساهمين والمشجعين، ومن أجل مصلحة كرة القدم، ومن أجل الاستدامة المالية لها، فإنه من واجبنا التصرف بطريقة مسؤولة والمثابرة في السعي لإيجاد حلول مناسبة، رغم الضغوط والتهديدات غير المقبولة والمستمرة التي تلقيناها من اليويفا.

6- نؤكد للفيفا واليويفا وجميع أصحاب المصلحة في كرة القدم، أنه كما فعلنا في عدة مناسبات منذ الإعلان عن السوبر ليج، فإننا نعلن التزامنا وإرادتنا الراسخة نحو المناقشة باحترام وبدون ضغوط لا تطاق، لإيجاد أنسب الحلول لاستدامة أسرة كرة القدم بأكملها وفقًا للقانون واللوائح.