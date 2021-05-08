راموس يلمح لمستقبله بتهنئة نيمار

هنأ الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، اليوم السبت، البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، على تجديد عقده مع ناديه حتى صيف 2025.

ونشر نيمار عبر حسابه على “إنستجرام” صورًا له، بقميص يحمل الرقم 2025، في إشارة إلى موعد انتهاء العقد، ليعلق راموس برموز تعبيرية تصفق، ما يوحي بإعجابه بهذه الخطوة.

واعتبر الكثير من المتابعين ووسائل الإعلام الإسبانية، مثل صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن هذه الرموز تشير إلى الخطوة المقبلة لقائد ريال مدريد، وسط تقارير تتحدث عن إمكانية انضمامه للنادي الباريسي، في الموسم المقبل.

وينتهي عقد راموس في سانتياجو برنابيو، بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق للتجديد مع النادي الملكي، حتى هذه اللحظة.

ويبحث النادي الفرنسي عن مدافع صاحب خبرات كبيرة، لتعويض رحيل نجمه البرازيلي تياجو سيلفا إلى تشيلسي، بنهاية الموسم الماضي.