عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 09 مايو 2021

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9 مايو، 2021
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
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وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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روسيا 2018
راموس يلمح لمستقبله بتهنئة نيمار
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني بعد خسارة لايبزيغ
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
رسميا.. باريس يعلن تمديد تعاقد نيمار
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
“خطأ فني” يوقف مخرجاً عن نقل مباريات دوري “STC”
منذ 13 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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بورتريه
” هات اذنك “
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فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
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عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
راموس يلمح لمستقبله بتهنئة نيمار
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني بعد خسارة لايبزيغ
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
رسميا.. باريس يعلن تمديد تعاقد نيمار
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
“خطأ فني” يوقف مخرجاً عن نقل مباريات دوري “STC”
منذ 13 ساعة
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اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
أضف تعليق
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محرر المحليات
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