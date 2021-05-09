قطر تعلن عن معايير الإعفاء من إجراءات الحجر الصحي لمواطني دول مجلس التعاون

أعلنت قطر اليوم عن معايير الإعفاء من متطلبات الحجر الصحي عند القدوم لدولة قطر بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعائلاتهم والعاملين لديهم بمن فيهم العمالة المنزلية ممن تلقوا التطعيم المضاد لفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في إحدى دول مجلس التعاون.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان إنه «سيتم تطبيق المعايير المحددة اعتبارا من أول من أمس (الجمعة) شرط أن يكون اللقاح الذي تلقاه الأشخاص خارج قطر من ضمن اللقاحات التي وافقت عليها وزارة الصحة القطرية».

وأوضح البيان أنه وبناء على المعايير الجديدة فقد تقرر إلزام المسافرين الى قطر من مواطني دول مجلس التعاون وعائلاتهم والمستقدمين الشخصيين لديهم باجراء فحص فيروس كورونا بتقنية (بي سي ار) قبل 72 ساعة من الوصول وذلك في مركز صحي معتمد من قبل وزارة الصحة المحلية في الدولة التي يأتي منها المسافر.

وأضاف انه سيتم إعفاء المسافرين الذين تلقوا التطعيم في دولهم باستخدام اللقاحات الموافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة في قطر من الحجر الصحي شرط استكمال 14 يوما من تلقي الجرعة الثانية وتقديم بطاقة او شهادة تطعيم رسمية تثبت ذلك عند الوصول الى قطر.

وأشار الى ان المسافرين الذين لم يستوفوا شروط التطعيم سيخضعون للحجر الصحي في احد الفنادق المخصصة وذلك على نفقتهم الخاصة لمدة اسبوع على ان يتم حجز الاقامة بالفندق عبر الموقع الالكتروني (اكتشف قطر) قبل السفر الى قطر وستكون حالتهم الصحية على تطبيق (احتراز) باللون الاصفر.

وأفاد بأن الاطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم والمصاحبين لوالديهم المستوفين لمعايير التطعيم سيخضعون لإجراءات الحجر الصحي الفندقي لمدة أسبوع على ان يتم حجز الاقامة بالفندق من خلال الموقع الالكتروني (اكتشف قطر) قبل السفر لدولة قطر.

ولفت الى انه يمكن إعفاء أحد الوالدين من الحجر الصحي على ان يتم حجر احدهما مع الاطفال وستكون الحالة الصحية للشخص على تطبيق (احتراز) باللون الاصفر ولن يسمح خلال فترة الحجر الصحي بالتبديل بين الوالدين.

وشدد على اهمية تحميل وتفعيل تطبيق (احتراز) للقادمين الى قطر على هواتفهم الشخصية باستخدام رقم جوال قطري عند الوصول الى منافذ الدولة.

واشار الى ان جميع من هم في الحجر الصحي الفندقي سيخضعون لبروتوكول الحجر الصحي ولن يسمح لهم بالدخول او التواجد في الاماكن العامة ما لم تكن حالتهم الصحية على تطبيق (احتراز) باللون الاخضر.