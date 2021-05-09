مشعل الغربلي : ذكر تعديل الجنسية في شهادات بعض الطلبة “البدون” ناتج عن خطأ

أعلن مشعل الغربلي مساعد عميد القبول والتسجيل لشؤون التسجيل في جامعة الكويت أن ذكر تعديل الجنسية في شهادات بعض الطلبة ناتج عن خطأ.

وقال في تنويه عبر حسابه في”تويتر”: ظهر في بعض الشهادات التي تم اصدارها لبعض الطلبة والطالبات الاسبوع الماضي ذكر لقرار الجهاز المركزي بتعديل الجنسية. تؤكد عمادة القبول والتسجيل بأن ظهور القرار في الشهادة هو ناتج عن خطأ ويمكن للطلبة المتاثرين بالخطأ مراجعة عمادة القبول والتسجيل لتعديله.

وأضاف : وقد قام بالفعل العديد من الطلبة بمراجعة عمادة القبول والتسجيل اليوم صباحا وتم تصحيح الخطا حالا و في حينه. وتؤكد عمادة القبول والتسجيل على التزامها بما صرح به مدير الجامعة بالإنابة من ازالة اي ذكر للجنسية في الشهاده.