عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 11 مايو 2021

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11 مايو، 2021
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روسيا 2018
هازارد يسجل بالصدفة ويمنح الريال نقطة أمام إشبيلية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
ميلان يقسو على يوفنتوس ويقصيه من المربع الذهبي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
راموس يلمح لمستقبله بتهنئة نيمار
منذ يومين
أضف تعليق
بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني بعد خسارة لايبزيغ
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ يومين
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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روسيا 2018
هازارد يسجل بالصدفة ويمنح الريال نقطة أمام إشبيلية
منذ يوم واحد
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ميلان يقسو على يوفنتوس ويقصيه من المربع الذهبي
منذ يوم واحد
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راموس يلمح لمستقبله بتهنئة نيمار
منذ يومين
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بايرن ميونيخ يتوج بطلا للدوري الألماني بعد خسارة لايبزيغ
منذ يومين
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اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ يومين
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“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
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محرر المحليات
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