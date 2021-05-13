عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 13 مايو 2021

Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
13 مايو، 2021
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أتلتيكو مدريد يلامس لقب الليجا بثنائية أمام سوسيداد
منذ ساعتين
أضف تعليق
ميسي يحدد موعد الرد على عرض برشلونة
منذ 24 ساعة
أضف تعليق
ريمونتادا ليفانتي تحبط برشلونة وتسعد الريال وأتلتيكو
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رسميًا.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أتلتيكو مدريد يلامس لقب الليجا بثنائية أمام سوسيداد
منذ ساعتين
أضف تعليق
ميسي يحدد موعد الرد على عرض برشلونة
منذ 24 ساعة
أضف تعليق
ريمونتادا ليفانتي تحبط برشلونة وتسعد الريال وأتلتيكو
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رسميًا.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
أتلتيكو مدريد يلامس لقب الليجا بثنائية أمام سوسيداد
منذ ساعتين
أضف تعليق
ميسي يحدد موعد الرد على عرض برشلونة
منذ 24 ساعة
أضف تعليق
ريمونتادا ليفانتي تحبط برشلونة وتسعد الريال وأتلتيكو
منذ يوم واحد
أضف تعليق
رسميًا.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 3 أسابيع
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
أضف تعليق
وزير المالية: الارتفاع النسبي والمرحلي للإيرادات النفطية لا يغطي التزامات الميزانية
منذ شهرين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الآخبار
محليات
“الأوقاف”: 1500 مسجد و30 مصلى خارجي لصلاة عيد الفطر
منذ 13 ساعة
محليات
السند: 30 ألف جرعة قدمت للعاملين في 13 مجمعا تجاريا مركزيا حتى الآن
منذ 13 ساعة
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 12 مايو 2021
منذ يوم واحد
رياضة
رسميًا.. مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي
منذ يوم واحد
عربي وعالمي
السعودية: تعذر رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير وحوطة سدير
منذ يوم واحد
متابعة @sabrnews2
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الخميس 13 مايو 2021
محرر المحليات
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
1 دقائق
Facebook
Twitter
Email
Print
جريدة الجريدة
جريدة الأنباء
جريدة الراي
جريدة الوسط
الوسوم
Top
عناوين الصحف المحلية
من الممكن أن يعجبك
محليات
حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 13 مايو 2021
محليات
“الأوقاف”: 1500 مسجد و30 مصلى خارجي لصلاة عيد الفطر
محليات
السند: 30 ألف جرعة قدمت للعاملين في 13 مجمعا تجاريا مركزيا حتى الآن
محليات
زلزال جنوب غربي الكويت
محليات
“الأرصاد” تتوقع سقوط أمطار رعدية متفرقة خلال الساعات المقبلة
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 12 مايو 2021
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Tweet
Share
WhatsApp
Copy link
Copy
Copied
Powered by
Social Snap
أضف تعليق