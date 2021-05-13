100 ألف أدوا صلاة العيد في رحاب الأقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 100 ألف مصل أدوا صلاة العيد اليوم الخميس في المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف على موقعها إلكتروني إن المصلين أقاموا أيضا صلاة الغائب على أرواح الشهداء في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة في محيط البلدة القديمة لمنع المصلين من الوصول الى المسجد الأقصى الا ان الآلاف تحدوا إجراءات الاحتلال وأصروا على الوصول.

وشهدت باحات المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على المصلين باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.