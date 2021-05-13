العراق يلغي الحظر الشامل ويبقي… “الجزئي”

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم الخميس، إلغاء حظر التجوال الشامل الذي كان يفترض أن يستمر حتى 22 مايو الجاري والابقاء على الحظر الجزئي في ساعات المساء، وذلك في إطار تدابير مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وذكر بيان حكومي أن الغاء الحظر الشامل جاء بهدف إفساح المجال أمام المواطنين بالتوجه لمنافذ التلقيح ضد الفيروس والذين تناقصت اعدادهم أخيراً بسبب الحظر الشامل.

بيد أن اللجنة قررت استئناف العمل بالحظر الجزئي الذي يبدأ من الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت غرينتش) وحتى الخامسة فجرا (الثانية فجرا غرينتش) طيلة أيام الأسبوع مع الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما وقاعات المناسبات والمسابح خلال أيام عيد الفطر.

كما وجهت اللجنة بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية اعتبارا من 17 مايو الجاري وحتى 20 منه باستثناء الدوائر الصحية والامنية والخدمية.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 28 حالة وفاة و4512 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 15883 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الاصابات 1132092 إصابة.