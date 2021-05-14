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الهند: 343 ألف إصابة و4 آلاف وفاة بكورونا
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#فيديو| شباب #الأردن يهتفون مطالبين بفتح الحدود نصرة لغزة وفلسطين— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١٤ مايو ٢٠٢١
pic.twitter.com/4mv011G7Si
#فيديو| شباب #الأردن يهتفون مطالبين بفتح الحدود نصرة لغزة وفلسطين
منذ 3 ساعات
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