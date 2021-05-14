“البترول الوطنية”: إعادة تشغيل الوحدات المتوقفة بمصفاة میناء عبدالله

– عاھد الخریف: الطاقة التكریریة للمصفاة لم تتأثر وعملیات مشروع الوقود البیئي والتصدیر استمرت وفق برنامجھا المعتاد

أعلنت شركة البترول الوطنیة، الیوم الجمعة، استكمال تشغیل كل الوحدات التحویلیة بمصفاة میناء عبدالله والتي توقفت عن العمل مساء الثلاثاء الماضي نتیجة خلل فني أصاب وحدات إنتاج البخار وأدى إلى تعطل وظائفھا.

وقال نائب الرئیس التنفیذي للشؤون الإداریة والتجاریة والناطق الرسمي باسم الشركة عاھد الخریف لوكالة الأنباء الكویتیة إن الفرق المختصة بالمصفاة نجحت في إصلاح وحدات إنتاج البخار وإعادتھا للخدمة مجددا بزمن قیاسي ثم جرى تباعا بعد ذلك تشغیل الوحدات التحویلیة المتوقفة.

وأوضح الخریف أن ھذه الوحدات عادت للعمل بصورة طبیعیة، مؤكدا أن الطاقة التكریریة للمصفاة لم تتأثر نتیجة ھذا التوقف كما استمرت عملیات مشروع الوقود البیئي وعملیات تصدیر منتجات المصفاة وفق برنامجھا المعتاد.