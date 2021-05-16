فيديو سبر

#فيديو | الآلاف في شوارع #باريس عاصمة #فرنسا دعما لشعب #فلسطين متحدين قرار #ماكرون بمنع المظاهرات

منذ 5 ساعات
أضف تعليق
1 دقائق
الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap