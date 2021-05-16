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#فيديو | الآلاف في شوارع #باريس عاصمة #فرنسا دعما لشعب #فلسطين متحدين قرار #ماكرون بمنع المظاهرات— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) ١٦ مايو ٢٠٢١
pic.twitter.com/fYxaMcDJad
#فيديو | الآلاف في شوارع #باريس عاصمة #فرنسا دعما لشعب #فلسطين متحدين قرار #ماكرون بمنع المظاهرات
منذ 5 ساعات
1 دقائق
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