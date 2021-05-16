تأجيل بطولة كأس سمو الأمير إلى سبتمبر المقبل

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الاحد، عن تأجيل بطولة كأس سمو الامير لكرة القدم الـ 59 الى شهر سبتمبر المقبل، مبينا انها ستخضع للائحة المسابقات لموسم (2020 / 2021).

واضاف الاتحاد في بيان صحافي ان قرار تأجيل البطولة التي كانت مقررة في 18 يونيو من العام الجاري جاء بسبب تحديد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موعدا لإقامة مباراة منتخب الكويت ونظيره البحريني ضمن تصفيات بطولة كأس العرب في الدوحة، فضلا عن ارتباط المنتخب لمباريات تصفيات كأسي العالم وآسيا المشتركة في الفترة من 30 مايو الجاري وحتى 15 يونيو المقبل.

ولفت البيان الى ان تأجيل بطولة كأس الامير سوف يتيح الفرصة للاندية للاستعداد للبطولة بشكل افضل والتجهيز بشكل مناسب للظهور بصورة مميزة، موضحا ان الموسم الكروي (2020 / 2021) سينتهي بانتهاء ختام منافسات دوري (اس تي سي) للدرجة الاولى والمقرر في 20 الجاري.