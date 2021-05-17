الغانم: ‏جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلن رئيس ⁧‫مجلس الأمة‬⁩ مرزوق الغانم عن ‏جلسة خاصة الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى استعجال «التشريعية» الانتهاء من قانون حظر ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال: أغلب العرب والمسلمين بل العالم أجمع تابع ما يحدث في الأيام الماضية من عدوان جبان من الآلة العسكرية للكيان الصهيوني واعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية والعرب والمسلمين بالقدس وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق وبصورة لا يمكن وصفها أو قبولها.

وأضاف: اجتمع مكتب مجلس الأمة كممثل للشعب الكويتي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمة وناقش طلبات عدة بعقد جلسات خاصة في شأن هذه الاعتداءات، وقرر المكتب استعجال التشريعية استعجال إنجاز قانون مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، ليتم إقراره مع مناقشة ما يمكن القيام به لدعم إخواننا في فلسطين.

وتابع: اتصلت على سمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد والذي أكد دعم هذه القضية وحضور الحكومة على أن يتم تحديد موعدها الأسبوع المقبل بعد التنسيق مع اللجنة التشريعية والانتهاء من القانون المزمع التصويت عليه في الجلسة.

وقال الغانم: قمنا باتصالات عدة بين رئاسة المجلس ورئاسة الاتحاد البرلماني العربي الذي تعاون مشكورا من أجل تحقيق المقترحات التي تمت خلال اجتماع رؤساء البرلمانات العربية الأربعاء الماضي، كما كان هناك اتصال مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي من أجل الترتيب للقاء يجمع رؤساء برلمانات عربية ودول إسلامية لمناقشة إجراءات واقعية وحازمة تجاه الكيان الصهيوني والكنيست الإسرائيلي الذي خالف المواثيق الدولية كافة.

وأشار رئيس مجلس الأمة، من جانب آخر، إلى أن مكتب المجلس ناقش طلبات الجلسات الخاصة ومنها ما يخص مكافآت الصفوف الأمامية، وستقوم لجنة الأولويات باستعجال الميزانيات، ونتمنى تعاون الحكومة في الرد على الأسئلة الموجهة من اللجنة ليتسنى عقد الجلسة الأسبوع المقبل.