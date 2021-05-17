مميزات وعيوب محركات GDI – Gasoline direct injection

محركات EFI – Electronic fuel injection في هذا النظام يتم حقن الوقود قبل صمام السحب عن طريق

البخاخ (Injector) الذى يحول الوقود الى رذاذ تحت ضغط مرتفع يصل الى5 -7 Bar بواسطة طلمبة الوقود

الكهربائية الموجودة داخل خزان الوقود. حيث تتم عملية مزج الخليط (الهواء -البنزين) عندما يبدء صمام السحب

في الفتح، وتركب صمامات الحقن في مجمع السحب (الثلاجة) ويوضع على مسافة قريبة من صمام السحب.

محركات GDI في هذا النظام يتم حقن الوقود داخل السلندر مباشرتا ويعتمد على سحب الوقود من الخزان عن

طريق طلمبة الوقود الكهربائية الموجودة داخل الخزان الى طلمبة وقود ميكانيكية أخري تعمل على زيادة ضغط

الوقود الىBar 150 – 200 وهذه الطلمبة تأخذ حركتها من عمود الكامات (cam shaft) ثم يمر الوقود

تحت ضغط عالي الى البخاخات الذى يحول الوقود الى رذاذ لحقن الوقود داخل السلندر مباشرتا وهنا يتم مزج

الوقود مع الهواء داخل السلندر ومن ثم تحث الشرارة الكهربائية عن طريق شمعة الاحتراق ليتم حرق المخلوط

(الهواء والوقود) وتركب صمامات الحقن على السلندر وهذا هو الفرق الجوهري بين النظامين في محرك GDI

يتم حقن الوقود مباشرتا داخل السلندر، وفي محركEFI يتم حقن الوقود خارج السلندر قبل صمام السحب .

مميزات محركات GDI :

1- صغر حجم المحرك

2- استهلاك وقود اقل بنسبة 30 %

3- تذرية افضل للوقود

4- كفاءة اعلى بنسبة من 10 % – 15 % من محركات EFI

5- حقن الوقود داخل السلندر يساعد على تبريد المحرك مما يزيد من كفاءته

6- أمكانية زيادة نسبة الانضغاط وبالتالي زيادة قدرة المحرك

7- قدرة اعلى بنسبة 15 %

8- ملوثات العادم أقل

عيوب محركات GDI :

1- احتياج المحرك الى الصيانة الدورية كل 50000 km

2- تراكم الكربون والاوساخ على الصبابات بسبب حقن الوقود داخل السلندر

3- إمكانية تسرب الضغط من حلقات البستم الى وعاء الزيت ( Oil Pan ) نتيجة ضغط الوقود الكبير

داخل السلندر مما يساعد في زيادة تبخر الزيت

4- استخدام وقود ذو رقم أوكتين مرتفع حتى يعمل المحرك بصوره طبيعية، استخدام بنزين ذو

رقم أوكتين منخفض يساعد على تكون الكربون على الصبابات وأجزاء المحرك من الداخل

5- استخدام نوع خاص من الزيت لتقليل التبخر داخل المحرك

مهندس/ جمال شحاتة

عضو هيئة تدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي