العربي توّج بدرع “دوري stc” الممتاز.. بلا خسارة

في غياب جماهيره، توّج العربي بدرع «دوري stc» الممتاز في كرة القدم، للمرة 17 في تاريخه، في ختام منافسات البطولة، اليوم الاثنين.

وأنهى «الأخضر»، الذي رفع عدد ألقابه في البطولة الى 17 ولحق بغريمه القادسية في صدارة لائحة شرف البطولة، مشواره في هذه النسخة بالتعادل مع خيطان الذي هبط رسمياً الى الدرجة الأولى، 1-1 ضمن منافسات الجولة 18 الأخيرة.

وحافظ العربي على سجله الخالي من الهزيمة في إنجاز يحققه للمرة الخامسة في تاريخه.

تقدم خيطان مطلع الشوط الثاني بهدف للإسباني جيمي سياج الذي كان أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، وتعادل للعربي سلمان العوضي.

وضمن «الأخضر»، بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا، استعادة الدرع الغائب عنه منذ الموسم 2001-2002، بعد نهاية الجولة قبل الأخيرة.

وتسلّم قائد العربي، عبدالله الشمالي وزملاؤه درع البطولة من نائب مدير الهيئة العامة للرياضة، الدكتور صقر الملا، ورئيس اتحاد كرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية (stc) مزيد الحربي، بحضور رئيس «الأخضر» عبدالعزيز عاشور وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وعلى غرار المباراة الماضية، احتفلت جماهير العربي باللقب خارج اسوار استاد صباح السالم.

وأرسل الفحيحيل جاره الساحل إلى الدرجة الأولى بفوزه عليه 3-1.

سجل للفائز العاجي سيدريك هنري «هدفين»والسنغالي جاكوب ايبوري، ولـ«أبناء أبوحليفة»، البرازيلي تاليسون لوكاس.

وضمن الشباب البقاء في «دوري الأضواء» بفوز ثمين على القادسية بهدف للسنغالي أوسينو سيزار.

وسحق «الكويت» مضيفه السالمية 5-1،

سجل لـ«الأبيض» أحمد الزنكي «هاتريك» والتونسي رامي البدوي والعاجي جمعة سعيد، ولـ«السماوي»، حسين الموسوي.

وتغلب كاظمة على النصر بهدف نظيف أحرزه بندر بورسلي.

ومع نهاية الجولة أصبح ترتيب الفرق على النحو التالي:

العربي 44

القادسية 36

«الكويت» 34

كاظمة 28

السالمية 20

النصر 19

الشباب 19

الفحيحيل 16

خيطان 14

الساحل 13

من جانب آخر، توج التضامن بطلاً لدوري الدرجة الأولى بفوزه على برقان 2-1، اليوم الاثنين، ضمن الجولة 19 قبل الأخيرة.

وكان «أزرق الفروانية» ضمن الصعود الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

ولحق اليرموك بالتضامن الى «دوري الأضواء» رغم أنه لم يلعب في هذه الجولة مستفيداً من خسارة المباشر برقان.

وفي لقاء هامشي، فاز الجهراء على الصليبخات بهدف دون مقابل.

وبات الترتيب بعد الجولة قبل الأخيرة كالتالي:

التضامن 31

اليرموك 25

برقان 22

الصليبخات 18

الجهراء 9