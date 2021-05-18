عناوين الصحف الكويتية ليوم الثلاثاء 18 مايو 2021

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18 مايو، 2021
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منذ يوم واحد
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أليسون أول حارس يسجل هدفًا في تاريخ ليفربول
منذ يوم واحد
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منذ 4 أسابيع
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روسيا 2018
العربي توّج بدرع “دوري stc” الممتاز.. بلا خسارة
منذ 57 دقيقة
أضف تعليق
تأجيل بطولة كأس سمو الأمير إلى سبتمبر المقبل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أليسون أول حارس يسجل هدفًا في تاريخ ليفربول
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أليسون يقود ليفربول لهزيمة وست بروميتش بهدف إعجازي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ يومين
أضف تعليق
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 4 أسابيع
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
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” هات اذنك “
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فيديو سبر
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
العربي توّج بدرع “دوري stc” الممتاز.. بلا خسارة
منذ 57 دقيقة
أضف تعليق
تأجيل بطولة كأس سمو الأمير إلى سبتمبر المقبل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أليسون أول حارس يسجل هدفًا في تاريخ ليفربول
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أليسون يقود ليفربول لهزيمة وست بروميتش بهدف إعجازي
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ يومين
أضف تعليق
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ 4 أسابيع
أضف تعليق
حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
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محرر المحليات
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