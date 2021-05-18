لاعبا مانشستر يونايتد بوغبا وديالو يتضامنان مع الشعب الفلسطيني

تتواصل ردود الفعل العالمية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في ضوء ما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي هذا الإطار، قام لاعبا مانشستر يونايتد الفرنسي بول بوغبا، والإيفواري أماد ديالو برفع علم فلسطين، عقب نهاية مباراة فريقهما أمام فولهام ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ولا تعد هذه المرى الأولى التي تشهد فيها الكرة الإنكليزية تضامناً مع الفلسطينيين ضد الجرائم المرتكبة بحقهم، حيث قام لاعبا ليستر سيتي حمزة تشودري وويسلي فوفانا برفع علم فلسطين، عقب تتويج فريقهما بكأس الاتحاد الإنكليزي.