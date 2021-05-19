عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 19 مايو 2021

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19 مايو، 2021
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ريال مدريد ينفي عرض أليجري.. واجتماع بيريز يحسم مصير زيدان
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روسيا 2018
ريال مدريد ينفي عرض أليجري.. واجتماع بيريز يحسم مصير زيدان
منذ دقيقتين
أضف تعليق
لاعبا مانشستر يونايتد بوغبا وديالو يتضامنان مع الشعب الفلسطيني
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
رسميا.. بنزيمة يعود للمنتخب الفرنسي
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
لاعبو ريال مدريد يتوقعون بقاء زيدان في هذه الحالة
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ شهر واحد
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
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رياضة
روسيا 2018
ريال مدريد ينفي عرض أليجري.. واجتماع بيريز يحسم مصير زيدان
منذ دقيقتين
أضف تعليق
لاعبا مانشستر يونايتد بوغبا وديالو يتضامنان مع الشعب الفلسطيني
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
رسميا.. بنزيمة يعود للمنتخب الفرنسي
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
لاعبو ريال مدريد يتوقعون بقاء زيدان في هذه الحالة
منذ 14 ساعة
أضف تعليق
اقتصاد
الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ 3 أيام
أضف تعليق
بريطانيا.. قفزة في أسعار حجوزات الطيران مع اقتراب موعد السفر
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
“المركزي” يحدد آلية تنفيذ تأجيل الأقساط
منذ شهر واحد
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حديث عن صفقة بـ 4 مليارات دولار لاستحواذ “تويتر” على “كلوب هاوس”
منذ شهر واحد
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