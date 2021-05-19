ريال مدريد ينفي عرض أليجري.. واجتماع بيريز يحسم مصير زيدان

نفى ريال مدريد بشكل قاطع، تقدمه بعرض للمدرب الإيطالي ماكس أليجري لتولي قيادة الميرنجي، بدءًا من الموسم المقبل، خلفًا لزين الدين زيدان.



وكانت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، قد ذكرت خلال الساعات الماضية، أن ريال مدريد قدم عرضًا لأليجري لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث، براتب 10 ملايين يورو سنويا.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يعرف نوايا زيدان، بشأن الاستمرار من عدمه حتى الآن.

وأضافت: “هناك حالة من التفاؤل بشأن استمراره واستكمال عقده الذي ينتهي في صيف 2022، لكن هناك أيضًا من يعتقد أنه سيغادر عندما ينتهي الموسم”.

وختمت: “مصير زيزو سيتحدد عندما يجتمع مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، عقب انتهاء الدوري”.

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