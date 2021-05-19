مرزوق الخليفة يسأل عن وديعة 20 مليار دولار لقطر

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة قال فيه: كشفت بلومبرغ كوينت أن هيئة الاستثمار بالكويت أودعت في 2017 مبلغ 20 مليار دولار بالبنوك المحلية بدولة قطر في خطوة إنقاذية. وقال الخليفة: متى أودعت «الاستثمار» المبلغ في البنوك المحلية بقطر؟ وما مدة إيداعه مع بيان الفائدة عليه؟ وهل تم استرجاعه؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فمتى تم ذلك؟ وإذا كان بالنفي، فما سبب عدم استرجاعه بحال انتهاء مدة الإيداع؟