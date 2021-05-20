“تدريس الجامعة” تطالب بعقد الاختبارات النهائية ورقياً

طالب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود، بضرورة عقد الاختبارات النهائية في جامعة الكويت وفقاً للنظام التقليدي الورقي مع أخذ الاحتياطات الطبية والاحترازات والتباعد الاجتماعي بعين الاعتبار.

واوضح الحمود في تصريح صحافي، أن الجمعية تقدمت بكتاب رسمي إلى مدير الجامعة لعرضه على مجلس الجامعة بطلب عقد الامتحانات الورقية لاختبارات الفصل الدراسي الحالي والصيفي المقبل.

وطالب الحمود بتطبيق نظام الامتحانات الورقية على اختبارات هذا الفصل الدراسي الجامعي والفصل الصيفي القادم من أجل تحقيق فعالية ومصداقية للتعليم العالي وجودة التعليم ومخرجات جامعة الكويت، مبينا بان وجود السعة المكانية الكافية ووجود أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والعاملين القادرين على الرقابة الفاعلة والمتابعة الحثيثة لأداء الاختبارات الورقية.

واضاف الحمود بإن الامتحانات «الأونلاين» غدت للكثير وسيلة عبثية وأداة نمطية فتحت الأبواب للتحايل والغش وتضخم الدرجات وتحفيز المهملين ومعاقبة المجتهدين من الطلبة المجدين في التفوق والتميز.