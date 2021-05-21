الكويت تفقد فارساً من فرسان “الإطفاء”

فقدت الكويت فارساً من فرسان قوة الإطفاء العام الرائد عبدالعزيز الدواس ضابط مركز إطفاء السالمية، توفي بعد عمل بطولي، بعدما قام بإخلاء ومكافحة حريق منزل خارج وقت عمله، بكل تفان وإخلاص في أداء واجبه الوطني والإنساني.

من جانبه، نعى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اليوم الجمعة وكافة منتسبي قوة الإطفاء العام من عسكريين ومدنيين المغفور له بإذن الله تعالى الرائد عبدالعزيز سعود الدواس ضابط مركز إطفاء السالمية.

جاء ذلك في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام في «الإطفاء»: «داعين المولى عز وجل لفقيدنا الرحمة والمغفرة لقاء ما قام به من عمل بطولي خارج وقت عمله باخلاء ومكافحة حريق منزل بكل تفان وإخلاص في أداء واجبه الوطني والإنساني، قبل أن ينتقل إلى جوار ربه ونحتسبه باذن الله تعالى شهيداً في أداء واجبه».

وأضاف البيان «سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون».

من جانبه أشار الوزير السابق أنس الصالح إلى أن الكويت خسرت فارساً من فرسان قوة الإطفاء العام الرائد عبدالعزيز الدواس، مضيفاً «ودع الدنيا وآخر أعماله إنقاذ جاره وأسرته من حريق اندلع في منزله».

وتابع: «لم أسمع عنه إلا الإشادة من قياديي قوة الإطفاء، فجمع بين الكفاءة بالعمل وحسن الخلق والمعشر، رحمه الله ولذويه الصبر والسلوان».