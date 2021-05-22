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22 مايو، 2021
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روسيا 2018
بـ “فكرة سعودية”.. الفيفا يدرس إقامة كأس العالم كل عامين
منذ 3 ساعات
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اللحظات الأخيرة تحرم نادي الكويت من فوز ثمين في بداية مشواره الآسيوي
منذ 7 ساعات
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يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا
منذ يومين
أضف تعليق
القادسية ينفصل عن فرانكو بالتراضي
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ يومين
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ يومين
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الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ 6 أيام
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” هات اذنك “
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فيديو سبر
صور سبر
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
بـ “فكرة سعودية”.. الفيفا يدرس إقامة كأس العالم كل عامين
منذ 3 ساعات
أضف تعليق
اللحظات الأخيرة تحرم نادي الكويت من فوز ثمين في بداية مشواره الآسيوي
منذ 7 ساعات
أضف تعليق
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا
منذ يومين
أضف تعليق
القادسية ينفصل عن فرانكو بالتراضي
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ يوم واحد
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ يومين
أضف تعليق
الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ يومين
أضف تعليق
الخليجيون مترددون في شراء العقارات اللندنية الفاخرة بسبب قيود السفر
منذ 6 أيام
أضف تعليق
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متابعة @sabrnews
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عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 22 مايو 2021
محرر المحليات
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جريدة الوسط
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