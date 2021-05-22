بدء التصويت بالانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عن الدائرة الخامسة

بدأت في الساعة الثامنة صباح، اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخاب عضو واحد لمجلس الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الانتخابية الخامسة للفصل التشريعي السادس عشر.

ويتنافس على مقعد عضوية مجلس الأمة عن الدائرة الانتخابية الخامسة 15 مرشحا ومرشحة (14 مرشحا ومرشحة واحدة) في حين يبلغ مجموع الذين يحق لهم التصويت 166222 ناخبا وناخبة.

والمرشحون المتنافسون هم (أحمد جابر البلوشي – بكر بادي الرشيدي – جاسم محمد دشتي – حبيب مهدي بوعباس – حسن عواد العازمي – حماد مناحي الدوسري – خالد إبراهيم العمار – سعد محمد المفرح – طلال فهد الدبوس – عادل عباس الشطي – عبدالله عمر العتيبي – عبيد محمد المطيري – عجمي فلاح المتلقم – عنود خالد العنزي – نهار ثقل العتيبي).

ولتوفير الوقت والجهد أدرجت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن رقم القيد ومكان التصويت للانتخابات التكميلية على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة تحت عنوان الخدمات الإلكترونية توفيرا للوقت والجهد وحرصا على سلامة الجميع وسط الظروف الاستثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحفاظا على سلامة الجميع وضعت السلطات الصحية احترازات صحية للاقتراع منها مراعاة عدم التجمع خارج وداخل مراكز الاقتراع وارتداء الكمام وتعقيم اليدين ولبس القفازين قبل الدخول لمركز الاقتراع مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.

ويجب المحافظة أيضا على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين بين الناخبين طوال فترة الوجود داخل مركز الاقتراع كما تم تخصيص عيادات طبية في كل مركز حفاظا على صحة وسلامة الجميع.