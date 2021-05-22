“الشفافية”: “تكميلية الخامسة” تسير بانسيابية وانتظام

أكدت جمعية الشفافية الكويتية أن عملية الاقتراع لاختيار مرشح واحد في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة بالدائرة الخامسة للفصل التشريعي السادس عشر، تسير بصورة انسيابية ومنظمة بفضل التعاون بين جهات الدولة المشرفة على الانتخابات والناخبين والمرشحين.

وقالت عضو مجلس إدارة الجمعية، هيام الدويلة، لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت عقب جولة لفريق من أعضاء الجمعية في مركز اقتراع ثانوية سالم المبارك بمنطقة الرقة، إن الفريق لاحظ التسهيلات الكبيرة من وزارات العدل والداخلية والصحة في تنظيم دخول الناخبين للجان الانتخابية للقيام بواجبهم الوطني بالتصويت حتى خروجهم من المراكز بكل سهولة ويسر.

وأضافت أن الجمعية رصدت حرص القائمين في اللجان على تطبيق الإجراءات القانونية لا سيما التأكد من هوية الناخبين والناخبات أثناء اقتراعهم كما لاحظت تكثيف اللوحات الإرشادية التي تؤكد على عدم وضع أي إعلانات أو ملصقات لأي مرشح ضمانا لمبدأ الحيادية.

وأوضحت أن وزارة الصحة تقوم بتطبيق الاشتراطات والاحترازات الصحية على الناخبين كافة لضمان سلامة الجميع لا سيما أخذ قياس حرارة الناخب والتأكد من لبس الكمام مشيدة بدور كل الجهات المشرفة على الانتخابات التي تسعى لإنجاح هذه العملية الانتخابية.

وبينت أن الجمعية تهدف من هذا العمل إلى التحقق من عدم مخالفة الجميع قانون الانتخاب، مشيرة إلى أن الجمعية معنية أيضا برصد الإيجابيات التي تلحظها أثناء زيارتها للجان الانتخابية.

وقالت الدويلة إن الجمعية سترفع تقريرا عن مشاهداتها وملاحظاتها عن الانتخابات للجهات الرسمية بالدولة بهدف تطوير العملية الديموقراطية في البلاد واقتراح أفضل السبل للارتقاء بها.

وبينت أن هذه الانتخابات التكميلية تشهد مشاركة أكثر من 60 متطوعا ومتطوعة من الجمعية الذين يزورون لجان الانتخابات الموزعة على 26 مدرسة لمراقبة سير الانتخابات خصوصا أن معظمهم لديهم خبرة في آلية المراقبة والمسؤوليات الواجبة عليهم.