هيئة القرآن: لم نأذن بطباعة المصحف الخالي من سورة النساء

أكدت الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، أن «المصحف المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بدون سورة النساء ليس مصحف دولة الكويت الذي تصدره الهيئة ويتم طباعته ومراجعته وفق أفضل وأدق المواصفات الفنية وليس من المصاحف التي أذنت الهيئة بطباعته او تداوله في الكويت».

‎وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة مبارك الحيان أنه «فور ورود خطاب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري بشأن الواقعة، قام مدير عام الهيئة باتخاذ إجراءات سريعة بإحالة واقعة تداول خبر وجود نسخة تجارية من المصحف الشريف بدون سورة النساء، إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة نحو التحقيق فيها للوصول إلى من أدخلها البلاد بدون الحصول على تصريح من الهيئة».

‎وناشد الحيان، «دور النشر والمطابع والمكتبات بالإلتزام بالقانون رقم 10 لسنة 2011 وضرورة الحصول على إذن مسبق من الهيئة لطباعة المصحف الشريف أو بيعه وتداوله».