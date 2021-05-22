أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني

توج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني رسميًا بعد فوزه على بلد الوليد بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة 38 والأخيرة من الليجا.

تقدم أوسكار بلانو لبلد الوليد في الدقيقة 18، ثم تعادل أنخيل كوريا لأتلتيكو بالدقيقة 57، وأضاف لويس سواريز الهدف الثاني للروخي بلانكوس بالدقيقة 67.

وبهذا الانتصار، أنهى الأتليتي الدوري الإسباني متصدرًا للبطولة برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد (84 نقطة)، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 31 نقطة بالمركز الـ 19 وقبل الأخير.

البداية جاءت من أتلتيكو مدريد في الدقيقة التاسعة بعدما وصلت الكرة إلى سواريز بعد لعبة مشتركة بين كوريا وكاراسكو، سددها الأوروجواياني مباشرة باتجاه المرمى.

وبعد دقيقة واحدة، هدد أصحاب الأرض مرمى أوبلاك حارس الأتليتي، بعدما أطلق توني فيلا تسديدة قوية من على حدود المنطقة، تمكن الحارس السلوفيني من الإمساك بها بنجاح.

وتمكن بلد الوليد عن طريق أوسكار بلانو من تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 18، بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى بلانو بمنتصف المرمى لينفرد ويتوغل داخل المنطقة ويسدد الكرة بالشباك من داخل منطقة الجزاء.

وكاد أتلتيكو أن يتعادل بالدقيقة 27، بعد عرضية من تريبير من الناحية اليمنى، كاد ياميق، مدافع بلد الوليد أن يضعها بالخطأ في مرماه بعدما قابل العرضية برأسية باتجاه مرمى فريقه لترتطم بالشباك الجانبية للمرمى وتخرج إلى ركنية.

سواريز عاد ليهدد مرمى بلد الوليد، وفي الدقيقة 32، استلم لويزيتو الكرة داخل المنطقة ليراوغ لاعب الخصم ويسدد كرة بقدمه اليسرى باتجاه الشباك لولا تدخل المدافع الذي لمس الكرة برأسه لتمر بجوار القائم لركنية.

وسنحت الفرصة أمام أتلتيكو لتعديل النتيجة في الدقيقة 50، بعد كرة عرضية ممرها كوريا داخل منطقة الجزاء ارتقى لها المدافع خيمينيز ليسدد رأسية قوية مرت فوق عارضة ماسيب حارس بلد الوليد.

وتمكن كوريا من تعديل النتيجة لأتلتيكو في الدقيقة 57، بعد مجهود رائع من الأرجنتيني الذي راوغ أكثر من لاعب على حدود منطقة الجزاء وأطلق تسديدة أرضية على يسار الحارس في شباك بلد الوليد.

في الدقيقة 62، سنحت فرصة مزدوجة لبلد الوليد، بعدما أطلق أولاذا تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تصدى لها أوبلاك وأبعدها لترتد أمام وايسمان الذي تابعها برأسية علت عارضة الأتليتي.

واستطاع سواريز أن يضيف الهدف الثاني لأتلتيكو بالدقيقة 67، بعدما وصلته كرة بالخطأ من لاعب بلد الوليد، انفرد على إثرها من بعد منتصف الملعب بالمرمى، وتوغل داخل المنطقة وأطلق تسديدة على يمين حارس بلد الوليد في الشباك.



