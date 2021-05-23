“الأشغال” و “البيئة” تفحصان شبكات الأمطار والطوارئ بمحافظة الجهراء

قام الفريق المشترك بين وزارة الاشغال العامة و الهيئة العامه للبيئة بزيارة ميدانية لرصد المخالفات والتعديات التي تتعرض لها الشبكات العامة في محافظة الجهراء.

وكشف الفريق المشترك بين (الأشغال) و(البيئة) على عدد من شبكات الأمطار والطوارىء في محافظة الجهراء كمخرج محمية الطيور في الجهراء وكذلك المخرج المربوط على بعض المناطق الصناعية بمحافظة الجهراء ومنها الجهراء الصناعية والجهراء الحرفية وأمغرة الصناعية ومنطقة النقل العام بالقرب من منطقة أمغرة وكذلك مجرور البراين من محطة الصليبية التابعة لمستثمر.

‎و تمت خلال الزيارة الميدانية سحب عينات من قبل مختبرات الهيئة العامة للبيئة لعمل الفحوصات المخبرية المطلوبة للتأكد من سلامة المخرجات من تلك المصبات ومطابقتها مع قانون حماية البيئة، وفي حال كان هناك إرتفاع في نسبة الملوثات سيتم عمل مسح ميداني لكامل الشبكة ومخاطبة الجهة المستفيدة ومنع التعديات على الشبكات العامة.

يذكر ان الشبكات التي تم الكشف عليها في محافظة الجهراء من قبل الفريق المشترك تخدم مناطق طبية و مناطق صناعية ومناطق عسكرية علاوة على بعض المناطق السكنية بالمحافظة.