يوفنتوس يسحق بولونيا ويحسم مقعده بدوري الأبطال

حقق يوفنتوس انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-1) على بولونيا، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الختامية للكالتشيو.

وسجل أهداف يوفنتوس، كييزا في الدقيقة 6، وموراتا هدفين في الدقائق 29 و47، ورابيو في الدقيقة 45، بينما سجل أورسوليني هدف بولونيا في الدقيقة 85.

وبهذا الانتصار يرفع يوفنتوس رصيده إلى 78 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.

بدأت المباراة بتهديد صريح من بولونيا، عبر لاعبه دي سيلفستر الذي انطلق على الطرف الأيسر ودخل المنطقة وسدد كرة، تصدى لها تشيزني حارس يوفنتوس في الدقيقة 4.

وجاء الرد سريعًا من البيانكونيري، حيث أرسل كولوسفسكي كرة عرضية أرضية إلى موراتا، والذي سدد على المرمى لكن الكرة ارتطمت بالقائم لترتد أمام فيديريكو كييزا الذي أسكنها في الشباك، ليمنح التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 6.

وحاول بولونيا الرد، في الدقيقة 11، بتسديدة على الطائر من سفانبرج لكنها مرت أعلى مرمى يوفنتوس.

وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 28، فمن مجهود فردي مميز من باولو ديبالا الذي انطلق على الطرف الأيمن، وأرسل كرة عرضية لموراتا الذي سدد في الشباك الخالية بكل سهولة.

وأرسل موسى بارو مهاجم بولونيا تسديدة على حدود منطقة الجزاء، مرت أعلى مرمى تشيزني في الدقيقة 40.

ونجح أدريان رابيو في تسجيل الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 45، فمن هجمة منظمة بعدة تمريرات، أرسل كولوسفسكي كرة في العمق لرابيو الذي انفرد بالحارس سكوروبسكي وسدد أسفل يمينه.

وانتهى الشوط الأول بتقدم يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل رودريجو بالاسيو لاعب بولونيا الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 46، بعد انفراد بالحارس تشيزني، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وأتى الرد سريعًا من يوفنتوس في الدقيقة 47، حيث أرسل الحارس تشيزني كرة طويلة لموراتا الذي انفرد بحارس بولونيا سكوروبسكي وسدد كرة لم يستطع الحارس التصدي لها، ليُضيف الهدف الرابع للسيدة العجوز.

وكاد كييزا أن يُضيف الهدف الخامس ليوفنتوس في الدقيقة 51، حيث انطلق على حدود المنطقة وسدد كرة أرضية، مرت بجانب القائم الأيسر.

وطالب موراتا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 53، إثر لمسة يد على مدافع بولونيا داخل المنطقة، لكن الحكم رفض احتسابها واستكمل اللعب.

وسدد فيناتو لاعب بولونيا كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها بسهولة تشيزني حارس يوفنتوس في الدقيقة 56.

وسجل كولوسفسكي الهدف الخامس ليوفنتوس في الدقيقة 80، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وقلص أورسوليني لاعب بولونيا النتيجة، بتسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 85، إذ تلقى تمريرة عرضية من زميله بالاسيو ومن لمسة واحدة سدد أسفل يمين مرمى يوفنتوس.

وتصدى بينسوليو الحارس البديل ليوفنتوس، لتسديدة من بارو لاعب بولونيا في الدقيقة 86، ليحرمه من تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

واستمرت سيطرة واستحواذ يوفنتوس على اللعب، بينما لجأ لاعبو بولونيا للتكتل الدفاعي والاعتماد على الهجوم العكسي، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.





