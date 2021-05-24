3 مواقع لمجمعات سكنية للعمالة الوافدة غرب مدينة الحجاج

وافقت لجنة الجهراء في المجلس البلدي على تخصيص 3 مواقع، لإقامة مجمعات سكنية خاصة بالعمالة الوافدة في غرب مدينة الحجاج، الكائنة شمال مدينة الجهراء، بمساحة 150 ألف متر مربع لكل موقع، كما أحالت اللجنة إلى «الفنية» تخصيص 3 مواقع آخرى في منطقة الشدادية.

وقال رئيس اللجنة المهندس حمود العنزي، إن موافقة اللجنة هي استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم 913 باجتماعه 20 يوليو 2020، كما تأتي الموافقة دعماً لجهود مجلس الوزراء في موضوع العمالة الوافدة، مطالباً باستحداث منظومة متكاملة للسكن الجماعي تضمن وجود حلول وتشريعات بلدية عدة ولوائح بناء تدعم اقتصاديات السكن الجماعي، وكذلك تقدم برامج تتضمن السكن الجماعي سريع البناء وربطه باحتياجات السوق وتعاقدات عقود العمالة الحكومية.

وأكد أن سكن العمالة الوافدة يمثل تحدياً كبيراً يضغط على النطاق الحضري ومناطق السكن الخاص، لاسيما أن هذا التحدي يكثف الفرصة لإعادة تنظيم التركيبة السكانية وإيجاد مشاريع ذات موارد ممتازة.

وأضاف العنزي أن اللجنة وافقت على:

– توسعة محطة الكهرباء الرئيسية في الجهراء، ما يعزز كفاءة توسيع الشبكة الكهربائية في المحافظة.

– تخصيص مسجدين في منطقة العبدلي الزراعية.

– موقع تشوين ومكاتب لوزارة الاشغال العامة ضمن مشروع تشغيل وصيانة شبكة خزانات المياه المعالجة بمنطقة الصليبية بمحافظة الجهراء.

وقررت اللجنة إحالة كتاب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في شأن الترخيص لإنشاء مزرعة للاستزراع السمكي المتكامل في منطقة الصبية، إلى اللجنة الفنية.