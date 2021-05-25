الغانم: الجلسة العادية المقبلة في 8 يونيو وسأدعو اليوم الى جلسة خاصة الخميس

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إنه رفع جلسة اليوم بعدما أبلغته الحكومة بعدم الحضور بسبب تواجد النواب على مقاعدها، مشيراً إلى أنه سيدعو إلى جلسة خاصة تتضمن العديد من البنود.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم ” رفعت الجلسة اليوم بعدما أبلغتني الحكومة بعدم حضور الجلسة بسبب تواجد النواب على مقاعد الحكومة، والجلسة العادية القادمة ستكون بتاريخ 8 يونيو المقبل”.

وأضاف الغانم” سأدعو إلى جلسة خاصة بناء على قرار مكتب المجلس أمس وستكون بنود هذه الجلسة هي البند الأول قسم الدكتور عبيد الوسمي، والبند الثاني هو مكافأة الصفوف الأمامية، والبند الثالث سيكون بشأن طلبين مقدمين من النواب حول أحداث الأقصى وفلسطين المحتلة، والبند الرابع سيكون بشأن الاختبارات الورقية”.

وأوضح الغانم أن كل هذه البنود عبارة عن طلبات جلسات خاصة سواء من الرئاسة أو من مجموعة من النواب، مضيفا “ويتبقى هناك بعض الجلسات الخاصة التي سيقرر مكتب المجلس متى سيكون تواريخها”.