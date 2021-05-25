رسميًا.. فليك مدربًا للمنتخب الألماني

وقع هانز فليك، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم لقيادة المنتخب الألماني، خلفًا ليواخيم لوف.

وستبدأ مهمة فليك عقب انتهاء مشاركة ألمانيا في بطولة الأمم الأوروبية المقبلة الصيف المقبل “يورو 2020”.

وأكد الاتحاد الألماني توقيع مدرب بايرن ميونخ السابق، وهو ما كان متوقعًا منذ عدة أسابيع، على الرغم من حقيقة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

تجدر الإشارة إلى أن فليك، بعد موسم واحد مع بايرن ميونخ كمدير فني طلب من النادي البافاري إنهاء عقده، بعد حصوله على 7 ألقاب.

وكان فليك الرجل الثاني (بعد لوف) في المنتخب الألماني بين عامي 2006 و2014، وأصبح فيما بعد المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم.

وعمل لوف كمدير رياضي لنادي هوفنهايم الألماني في عام 2017، وانضم إلى بايرن ميونخ كمدرب مساعد في عام 2019، وحل محل كوفاتش في منتصف الموسم وقاد البافاري للفوز بدوري أبطال أوروبا.