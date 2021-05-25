4 بنود على جدول أعمال جلسة الخميس الخاصة

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب لحضور جلسة المجلس يالخاصة يوم الخميس المقبل.

وتضمن جدول أعمال الجلسة 4 بنود.

اشتمل البند الأول أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها حسب نص المادة (91) من الدستور، فيما اشتمل البند الثاني طلبي مناقشة مقدمين من النواب في شأن:

1- مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا.

2- اعتماد صرف الميزانية المخصصة لمكافآت الصفوف الامامية.

أما البند الثالث فتضمن طلبات المناقشة المقدمة من بعض الأعضاء لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة وعددها ثلاثة طلبات.

وتقرير رابع للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 بشأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

الاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل الكيان الصهيوني ومنظماته.

ويتضمن البند الرابع طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء في شأن عزم وزارة التربية إقامة اختبارات ورقية للصف الثاني عشر رغم الأخطار الصحية وازدياد معدل إصابات وباء كورونا.