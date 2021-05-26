عناوين الصحف الكويتية ليوم الأربعاء 26 مايو 2021

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روسيا 2018
رسميًا.. فليك مدربًا للمنتخب الألماني
منذ 11 ساعة
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يوفنتوس يسحق بولونيا ويحسم مقعده بدوري الأبطال
منذ يومين
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ختام مخيب لآرسنال.. والسيتي يكتسح إيفرتون في بروفة نهائي الأبطال
منذ يومين
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منذ يومين
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“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 3 أيام
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محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 5 أيام
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أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 5 أيام
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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ 6 أيام
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روسيا 2018
رسميًا.. فليك مدربًا للمنتخب الألماني
منذ 11 ساعة
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ختام مخيب لآرسنال.. والسيتي يكتسح إيفرتون في بروفة نهائي الأبطال
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كين يهزم صلاح في سباق هداف البريميرليج
منذ يومين
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اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 3 أيام
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محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ 5 أيام
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أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ 5 أيام
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منذ 6 أيام
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