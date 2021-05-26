السماح بصيد “الميد” منتصف الشهر المقبل

أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف قرارا يسمح ببدء موسم صيد الميد في المياه الإقليمية الكويتية اعتبارا من منتصف الشهر المقبل.

وقال الناطق الرسمي في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني إن القرار صدر بالتنسيق مع نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية مرزوق العازمي وبعد الاطلاع على مخزون الميد وقيام دوريات الرقابة البحرية بالتأكد من توافر كميات جيدة منه.

وأضاف الديحاني أن الصيد سيتم وفقا للاشتراطات والضوابط التي وضعتها الهيئة وذلك اعتبارا من تاريخ 15 يونيو وحتى 30 من نوفمبر، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بأحكام القرار رقم 787 لسنة 2017 في شأن السماح بصيد الميد في المياه الإقليمية الكويتية أثناء فترة السماح بصيد الميد من قبل أصحاب سفن وقوارب الصيد المرخص لها بصيد الميد، داعيا الجميع الى الالتزام بالضوابط والقوانين منوها ان كل من يخالف أحكام هذا القرار يطبق في شأنه العقوبات المنصوص عليها بقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية.