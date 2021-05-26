“السكنية”: استدعاء الدفعة الخامسة من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد N3

تعلن المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسة من الضاحية الثالثة من قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد والتي تشتمل على 103 قسيمة بمساحة 400 م للمخصص لهم حتى تاريخ 4/6/2007وذلك وفقا للمواعيد التالية:

1

توزيع البطاقات

يومي

الخميس والاحد

27-30/5/2021

2

توزيع بطاقات الاحتياط

يومي

الاثنين والثلاثاء

31/5/2021

1/6/20121

3

اجراء عملية القرعة

يوم الاربعاء

2/6/2021

وذلك وفقا للمواعيد التالية:

لذا يرجى من السادة المواطنين المدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً الى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة العاشرة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان ، فان المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص .

كما يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور الى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة (المسرح) في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 31/5 و 1/6/2021 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط .

وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.

ملاحظة :

*لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط .

*مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.

الاسماء:

0001 جمال عبدالله شاوي عبدالله

0002 صالح عبدالرحمن بن صالح السريع

0003 ناصر محمد عبدالله العجمي

0004 ثامر كميخ ثامر العجمي

0005 سامى ردعان عبدالله العازمى

0006 محمد عبدالله سعد المعوشرجي

0007 عبدالله سعود حسن الدوسري

0008 عارف فاخر حسن على النكاس

0009 عبدالرزاق سعد علي الدبوس

0010 فارس عبدالله احمد حاجى

0011 عبدالعزيز عبدالله مراد الخلف

0012 عبدالوهاب على حسين البلوشى

0013 سعد عبدالرزاق سعد الشرهان

0014 محمد يوسف ابراهيم الردهان

0015 شهاب احمد عبدالملك رجب

0016 عبدالله محمد عبدالله الحمادي

0017 ناصر شالح سويد العجمى

0018 وليد محمد مسلم الزامل

0019 جابر علي دخيل الرشيد

0020 عبدالهادي سعود حبيب بن جامع

0021 سالم محمد جاسم بوهدور

0022 عبدالعزيز عيسي صحاف محمد علي

0023 مشاري عبدالله جدعان المطيري

0024 مفرج حويل فيصل الهاجرى

0025 داود احمد محمد جمعه

0026 احمد هاشم عبدالمجيد الرفاعى

0027 فلاح خالد فلاح المطيرى

0028 عليان ناصر سالم العجمى

0029 عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالرحمن الصرعاوي

0030 عيسى حسين احمد محمد

0031 محمد خالد ثامر العتيبي

0032 طارق عبدالله عواد العواد

0033 على عايد مبارك العازمي

0034 راشد طلال حمزه الفضلي ووالدته

0035 سعد رجعان سعد الجويسرى

0036 طلال حامد عبدالرزاق العمانى

0037 ابراهيم حسن عبدالله بوصخر

0038 منذر عبدالرحيم عبدالخضر عبدالرحيم

0039 عايض فالح عايض الدعسه

0040 مشعل بدر ناصر المنيع

0041 صلاح فرج علي المري

0042 جابر محمد منصور العجمي

0043 صالح محمد راشد المرى

0044 عبدالهادي فرج علي المري

0045 الشيخ علي عبدالله محمد الصباح

0046 عبدالرسول احمد على محمد

0047 تركى نواف على الرحيل

0048 محمد صالح حسين المعتوق ووالدته

0049 طلال كمال عبدالمجيد الثاقب

0050 احمد محمد احمد الفارسي

0051 نايف جمال ناصر العازمى

0052 سعد عبدالعزيز سليمان الحساوى

0053 احمد جابر احمد على

0054 حامد عبدالله عبدالرضا

0055 فهد سالم محمد العجمي

0056 عبدالله زايد مزيد العازمى ووالدته

0057 عبدالله مبارك فالح العازمى

0058 ثامر حميد طعمه الخالدى

0059 خلف على ياقوت الاحمد

0060 معاذ يوسف سريع السريع

0061 جاسم محمد صالح

0062 مهدي وليد يعقوب الغريب

0063 عبدالرحمن خالد عبدالرحمن العبيد

0064 ناصر راشد نعير الهاجري

0065 سعد خلف ابراهيم خلف

0066 حسين نادر غلوم محمد

0067 مهنا حسن عبدالله المهنا

0068 سليمان عبدالرحمن سعود المرضى

0069 سعود راشد سعود الضرمان

0070 محمد فيصل فاخر احمد

0071 هلال حمدان عوض المطيرى

0072 مشعل احمد غازي مشعان

0073 هاشم حسين علي الغربللي

0074 محمد حسين على سراب

0075 حماد مفلح فهيد الحماد العازمي

0076 احمد محمد عبدالله القطان

0077 محمد جاسم محمد الخضر

0078 عادل محمد حسن المناعى

0079 على عبدالله عبدالرسول الحسن

0080 خالد وليد خالد الفرحان

0081 دعيج حمود هذال الهرشاني

0082 احمد حمزه عباس على

0083 جاسم محمد حسين آرتى

0084 ناصر مرزوق راشد العتيبي

0085 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب البريدى

0086 محمد ناصر على المرى

0087 علي حيدر علي الحلاق

0088 خالد سبعان عمر ال دريع

0089 عبدالله عبدالرضا عبدالله هاشم العلي

0090 وليد عبدالله محمد العسيرى

0091 فيصل خلف محمد العازمي

0092 عبدالله عبدالوهاب سلطان السدانى

0093 محمد فهيد محمد الهاجري

0094 احمد عبدالكريم على بن حسين

0095 عبد الله محمد جمعه على

0096 نواف عبدالله ناصر العازمى

0097 براك سعد نافل العازمي

0098 نادر عبدالله ناصر العازمي

0099 محمد مطلق فرحان العجمى

0100 فلاح محمد عاطف العجمي

0101 عبد الله محمد عبد الله حبيب الكندرى

0102 فهد راشد حنتوم العازمى

0103 عبد الله محمد عبد الله الكندرى