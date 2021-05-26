“السكنية”: استدعاء الدفعة الخامسة من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد N3

تعلن المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسة من الضاحية الثالثة من قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد والتي تشتمل على 103 قسيمة بمساحة 400 م للمخصص لهم حتى تاريخ 4/6/2007وذلك وفقا للمواعيد التالية:
1
توزيع البطاقات
يومي
الخميس والاحد
27-30/5/2021
2
توزيع بطاقات الاحتياط
يومي
الاثنين والثلاثاء
31/5/2021
1/6/20121
3
اجراء عملية القرعة
يوم الاربعاء
2/6/2021
وذلك وفقا للمواعيد التالية:
لذا يرجى من السادة المواطنين المدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً الى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة العاشرة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان ، فان المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص .
كما يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور الى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة (المسرح) في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 31/5 و 1/6/2021 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط .
وتهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.
ملاحظة :
*لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط .
*مع إمكانية تسليم بطاقات دخول القرعة لمن وردت أسمائهم على هذه الدفعة اعتبارا من الإعلان.
الاسماء:
0001 جمال عبدالله شاوي عبدالله
0002 صالح عبدالرحمن بن صالح السريع
0003 ناصر محمد عبدالله العجمي
0004 ثامر كميخ ثامر العجمي
0005 سامى ردعان عبدالله العازمى
0006 محمد عبدالله سعد المعوشرجي
0007 عبدالله سعود حسن الدوسري
0008 عارف فاخر حسن على النكاس
0009 عبدالرزاق سعد علي الدبوس
0010 فارس عبدالله احمد حاجى
0011 عبدالعزيز عبدالله مراد الخلف
0012 عبدالوهاب على حسين البلوشى
0013 سعد عبدالرزاق سعد الشرهان
0014 محمد يوسف ابراهيم الردهان
0015 شهاب احمد عبدالملك رجب
0016 عبدالله محمد عبدالله الحمادي
0017 ناصر شالح سويد العجمى
0018 وليد محمد مسلم الزامل
0019 جابر علي دخيل الرشيد
0020 عبدالهادي سعود حبيب بن جامع
0021 سالم محمد جاسم بوهدور
0022 عبدالعزيز عيسي صحاف محمد علي
0023 مشاري عبدالله جدعان المطيري
0024 مفرج حويل فيصل الهاجرى
0025 داود احمد محمد جمعه
0026 احمد هاشم عبدالمجيد الرفاعى
0027 فلاح خالد فلاح المطيرى
0028 عليان ناصر سالم العجمى
0029 عبدالرحمن عبدالرزاق عبدالرحمن الصرعاوي
0030 عيسى حسين احمد محمد
0031 محمد خالد ثامر العتيبي
0032 طارق عبدالله عواد العواد
0033 على عايد مبارك العازمي
0034 راشد طلال حمزه الفضلي ووالدته
0035 سعد رجعان سعد الجويسرى
0036 طلال حامد عبدالرزاق العمانى
0037 ابراهيم حسن عبدالله بوصخر
0038 منذر عبدالرحيم عبدالخضر عبدالرحيم
0039 عايض فالح عايض الدعسه
0040 مشعل بدر ناصر المنيع
0041 صلاح فرج علي المري
0042 جابر محمد منصور العجمي
0043 صالح محمد راشد المرى
0044 عبدالهادي فرج علي المري
0045 الشيخ علي عبدالله محمد الصباح
0046 عبدالرسول احمد على محمد
0047 تركى نواف على الرحيل
0048 محمد صالح حسين المعتوق ووالدته
0049 طلال كمال عبدالمجيد الثاقب
0050 احمد محمد احمد الفارسي
0051 نايف جمال ناصر العازمى
0052 سعد عبدالعزيز سليمان الحساوى
0053 احمد جابر احمد على
0054 حامد عبدالله عبدالرضا
0055 فهد سالم محمد العجمي
0056 عبدالله زايد مزيد العازمى ووالدته
0057 عبدالله مبارك فالح العازمى
0058 ثامر حميد طعمه الخالدى
0059 خلف على ياقوت الاحمد
0060 معاذ يوسف سريع السريع
0061 جاسم محمد صالح
0062 مهدي وليد يعقوب الغريب
0063 عبدالرحمن خالد عبدالرحمن العبيد
0064 ناصر راشد نعير الهاجري
0065 سعد خلف ابراهيم خلف
0066 حسين نادر غلوم محمد
0067 مهنا حسن عبدالله المهنا
0068 سليمان عبدالرحمن سعود المرضى
0069 سعود راشد سعود الضرمان
0070 محمد فيصل فاخر احمد
0071 هلال حمدان عوض المطيرى
0072 مشعل احمد غازي مشعان
0073 هاشم حسين علي الغربللي
0074 محمد حسين على سراب
0075 حماد مفلح فهيد الحماد العازمي
0076 احمد محمد عبدالله القطان
0077 محمد جاسم محمد الخضر
0078 عادل محمد حسن المناعى
0079 على عبدالله عبدالرسول الحسن
0080 خالد وليد خالد الفرحان
0081 دعيج حمود هذال الهرشاني
0082 احمد حمزه عباس على
0083 جاسم محمد حسين آرتى
0084 ناصر مرزوق راشد العتيبي
0085 عبدالوهاب محمد عبدالوهاب البريدى
0086 محمد ناصر على المرى
0087 علي حيدر علي الحلاق
0088 خالد سبعان عمر ال دريع
0089 عبدالله عبدالرضا عبدالله هاشم العلي
0090 وليد عبدالله محمد العسيرى
0091 فيصل خلف محمد العازمي
0092 عبدالله عبدالوهاب سلطان السدانى
0093 محمد فهيد محمد الهاجري
0094 احمد عبدالكريم على بن حسين
0095 عبد الله محمد جمعه على
0096 نواف عبدالله ناصر العازمى
0097 براك سعد نافل العازمي
0098 نادر عبدالله ناصر العازمي
0099 محمد مطلق فرحان العجمى
0100 فلاح محمد عاطف العجمي
0101 عبد الله محمد عبد الله حبيب الكندرى
0102 فهد راشد حنتوم العازمى
0103 عبد الله محمد عبد الله الكندرى
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