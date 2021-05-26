“التربية” تؤجل الاختبارات الورقية إلى 9 يونيو

أعلنت وزارة التربية تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة 10 ايام بحيث تبدأ يوم الأربعاء الموافق 9 / 6 / 2021 بدلاً من يوم الأحد الموافق 30 / 5 / 2021، على أن تكون امتحانات التعليم الديني يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6 / 2021.

وأفادت الوزارة أن التأجيل يأتي في إطار التعاون مع مجلس الامة، ممثلا بطلب رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد المطر، بالإضافة إلى طلب عدد من أولياء الأمور حول إمكانية تأجيل الامتحانات الورقية لإتاحة الفرصة للمتعلمين للاستعداد والتحضير للشهادة الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة حرصها على منح أبنائها الطلبة والطالبات المزيد من الوقت للدراسة والمراجعة والاستعداد للامتحانات، واتخاذ القرارات التي تصُب في صالح الطالب والعملية التعليمية برمتها.

وذكرت أنها ستصدر نشرة تفصيلية توضح فيها جداول الامتحانات وموعد بداية إجازة العاملين.