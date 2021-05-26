باسل الصباح رداً على الصقعبي: 322 قضية ضد الوزارة رفعها أطباء وعاملون بالصحة



كشف وزير الصحة د. باسل الصباح عن قيام وزارة الصحة برفع العديد من الشكاوى ما بين يناير 2020 و أبريل 2021 مبيناً ان عدد تلك الشكاوى هي 12 شكوى تم رفعها من قبل الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين، وان تلك الشكاوى كانت ضد 12 بينهم 11 طبيب يعملون في وزارة الصحة، منوهاً إلى ان العقوبات التأديبية لتلك الشكاوى صدر عنها عدد 15 جزاء.

جاء ذلك، من خلال رد وزير الصحة على مجموعة من الأسئلة البرلمانية وجهها النائب عبدالعزيز الصقعبي، وشملت اجابة وزير الصحة أيضا الكشف عن ان عدد الأطباء والعاملين في وزارة الذين احيلوا للتحقيق منذ بدأ جائحة كورونا في فبراير 2020 وحتى ابريل 2021، بلغ عددهم 342 تحقيقاً ادارياً مشيراً إن تلك التحقيقات جرت بسبب شكاوى من مواطنين وموظفين ومدراء.

وأشار الوزير في رده على الصقعبي حول عدد الدعاوى القضائية التي رفعت ضد وزارة الصحة من قبل الأطباء والعاملين في الوزارة فقد وصلت خلال السنوات الأربع الأخيرة إلى 322 دعوى قضائية صدرت بها احكام قضائية ببعضها والبعض الآخر لا زالت متداولة بدرجات التقاضي.

وحول واقعة قيام طبيب بتصوير سوء غرف الخفارة واحالته للتحقيق، بيّن الوزير في رده على النائب الصقعبي ان استدعاء الطبيب للوقوف على ملابسات صحة الواقعة واستيضاح ملابسات ذلك مشيراً إلى حفظ التحقيق في الشكوى ضد الطبيب.

رد وزير الصحة على أسئلة النائب عبدالعزيز الصقعبي