مركز شباب مدينة جابر الأحمد.. نقلة نوعية في تاريخ المراكز المتخصصة

يعد مركز شباب مدينة جابر الأحمد الذي افتتحه وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الأربعاء نقلة نوعية في تاريخ المراكز الشبابية المتخصصة في دولة الكويت.

يضم المركز منشآت رياضية ومبان إدارية واجتماعية صممت ونفذت وفق أحدث المواصفات العالمية والصديقة للبيئة لخدمة الرياضيين.

كما يضم المركز ملعبا خارجيا عشبيا لكرة القدم وحمام سباحة أولمبي ومجموعة من الصالات المخصصة لرياضات البولينغ والجودو والتايكوندو وكرة الريشة واللياقة البدنية فضلا عن فندق لإقامة المعسكرات الرياضية للمنتخبات الكويتية والزائرة ويستخدم أيضا حاليا كمقر مؤقت للجنة الأولمبية المحلية.