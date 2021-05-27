فياريال بطلًا للدوري الأوروبي بعد نهائي ماراثوني

وافتتح فياريال التسجيل عبر جيرارد مورينو في الدقيقة (29)، وعدل مانشستر يونايتد النتيجة عبر إدينسون كافاني في الدقيقة (55). ليضمن الفريق الإسباني بالتالي مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

توج فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه في المباراة النهائية على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح (11- 10) بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بجدانسك.

شكل مانشستر يونايتد الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة السابعة، بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء عبر ماكتوميناي، ذهبت إلى جوار القائم.

وظهر فياريال هجوميًا في الدقيقة 16، بعدما تابع تريجيروس عرضية داخل منطقة الجزاء، مسددًا على الطائر كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وحاول شاو مباغتة مباغتة رولي في الدقيقة 20، بتسديدة أرضية قوية من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، إلا أنها مرت إلى جوار القائم.

ورد عليه توريس برأسية في الدقيقة 24، ذهبت أعلى العارضة.

وسدد راشفورد بعدها مباشرة، كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، أمسك بها حارس فياريال.

ومن هجمة مرتدة سريعة لفياريال في الدقيقة 27، انطلق بينو من قرب وسط الملعب، حتى سدد من على حدود منطقة الجزاء كرة أرضية، ذهبت إلى جوار القائم.

وافتتح فياريال التسجيل في الدقيقة 29، بعدما أرسل باريخو عرضية من مخالفة داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى مورينو الذي سدد مباشرة في شباك دي خيا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، انطلق جرينوود وأرسل عرضية اصدمت بألبيول وكادت تغالط رولي، إلا أن حارس فياريال أمسك بها لينتهي الشوط الأول بتقدم الغواصات الصفراء بهدف دون رد.

ونجح مانشستر يونايتد في معادلة النتيجة في الدقيقة 55، بعدما سدد راشفورد كرة من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بدفاع فياريال، وتمهدت أمام كافاني داخل المنطقة الذي سدد مباشرة في الشباك.

وعاد الحماس للاعبي اليونايتد عقب الهدف، وكاد أن يضيف الثاني بتسديدة أرضية قوية من برونو في الدقيقة 57 من على حدود المنطقة، مرت إلى جوار القائم.

وأهدر اليونايتد فرصة محققة للتسجيل، بعدما أرسل برونو عرضية أرضية لراشفورد الخالي من الرقابة تمامًا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70، ليسدد كرة مباشرة مرت بغرابة إلى جوار القائم، قبل أن يعلن الحكم عن وجود حالة تسلل في بداية الهجمة على فيرنانديز.

وعاد اليونايتد للظهور من جديد في الدقيقة 81، بتسديدة من راشفورد من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وأرسل شاو عرضية من الجانب الأيسر في الدقيقة 89، تابعها بوجبا برأسية ذهبت أعلى العارضة.

وكاد فياريال أن يخطف المباراة بتسديدة قوية من توريس من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، مرت إلى جوار القائم، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وفي الأوقات الإضافية، سدد ألبرتو مورينو في الدقيقة 99، كرة من الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وتبعه ألكاسير بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وسجل لفياريال: مورينو – رابا- ألكاسير- ألبرتو مورينو- باريخو- جوميز- ألبيول- كوكولين- جاسبار- توريس- رولي-

بينما سجل لليونايتد: ماتا- تيليس- فيرنانديز- راشفورد- كافاني- فريد- جيمس- شاو- تاونزيبي- ليندلوف وأهدر دي خيا.





