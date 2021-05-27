زيدان يتخذ قرار الفراق مع ريال مدريد

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الشهير والمتخصص في الانتقالات، أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، حسم قراره النهائي حول مستقبله.

وقال رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر “زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد، وبشكل فوري”.

وأثيرت الكثير من الشكوك حول مصير زيدان، خلال الأسابيع الماضية، وأكد الفرنسي بعد مواجهة فياريال الأخيرة في الليجا، أنه سيجلس مع الإدارة لحسم مستقبله بكل هدوء.

وفشل ريال مدريد تحت قيادة زيزو، في تحقيق أي لقب هذا الموسم، حيث أقصي الفريق من نصف نهائي دوري الأبطال ضد تشيلسي، وخسر صراع الليجا مع أتلتيكو مدريد، وودع الكأس مبكرًا أمام ألكويانو.