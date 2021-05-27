مجلس الأمة يناقش “مكافأة الصفوف الأمامية”

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم والتي تعقد بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

وقبيل بدء الجلسة، دخل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قاعة عبدالله السالم ممثلا عن الحكومة، وذلك قبل دخول أي نائب.

وفي بداية الجلسة، أدى النائب عبيد الوسمي اليمين الدستورية.

ثم أبن الغانم يؤبن النائب المرحوم فايز البغيلي الذي مثل المجلس في العام 1985، كما أبنته الحكومة.وانتقل المجلس إلى بند مكافآت الصفوف الأمامية.

وكان هناك طلبا مناقشة مقدمان من النواب في شأن:

– مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ٢٠٢٠ ٢٠٢١ المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا.

٢- اعتماد صرف الميزانية المخصصة لمكافآت الصفوف الامامية وتقرير لجنة الميزانيات البرلمانية في شأنه

وطلب عبدالكريم الكندري الرد على بيان للحكومة، فرد الغانم إن هذه جلسة خاصة وبعد التصويت وافق فقط 25 من أصل 58 ، وبالتالي ل يوافق المجلس على الطلب.

وطلب الغانم من المجلس أن تكون مدة كل بند ساعة، وتمت الموافقة.

وطلب وزير المالية خليفة حمادة دخول مرافقيه لتقديم عرض مرئي بخصوص مكافآت الصفوف الأمامية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة 4 بنود، هي:

البند الأول:

أداء اليمين الدستورية للنائب الدكتور عبيد الوسمي

البند الثاني:

طلبا مناقشة مقدمان من النواب في شأن:

– مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.

– اعتماد صرف الميزانية المخصصة لمكافآت الصفوف الأمامية وتقرير لجنة الميزانيات البرلمانية في شأنه

البند الثالث:

طلبات المناقشة المقدمة من بعض الأعضاء لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

والتقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن:

– الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل.

– الاقتراح بقانون في شأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته.

البند الرابع:

– طلب المناقشة المقدم من بعض الأعضاء في شأن عزم وزارة التربية إقامة اختبارات ورقية للصف الثاني عشر رغم الأخطار الصحية وازدياد معدل إصابات وباء كورونا في الكويت والعالم أجمع مع عزم بعض الدول بأن تجري اختبارات الثانوية العامة «أون لاين».

– التقرير الثاني والأربعون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة (COVID-19).