ريال مدريد يعلن رحيل زيدان رسميا

أصدر نادي ريال مدريد، بيانًا رسميًا ظهر اليوم الخميس، لإعلان رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن منصبه.

وقال بيان للنادي عبر موقعه الإلكتروني: “يُعلن نادي ريال مدريد، أن المدرب زين الدين زيدان، قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا”.

وأضاف البيان: “حان الوقت الآن لاحترام قراره، ونعرب عن تقديرنا له على احترافه وتفانيه وشغفه، طوال هذه السنوات، وما يمثله كشخص بالنسبة لريال مدريد”.

وأتم: “زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد، وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب، وهو يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وسيظل ريال مدريد دائمًا منزله”.

وكان ريال مدريد قد خرج الموسم المنصرم خالي الوفاض، بعد خسارة بطولات السوبر الإسباني وكأس الملك والليجا، ووداع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد تشيلسي.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق، وراؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب، وأنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان السابق، هم المرشحون لخلافة زيدان.