“البترول الوطنية” تعلن استكمال جميع وحدات مشروع الوقود البيئي

أعلنت شركة البترول الوطنية، اليوم الخميس، استكمال جميع وحدات مشروع الوقود البيئي بعد أن تم بنجاح إنجاز وحدة التكسير الهيدروجيني رقم 114 بمصفاة ميناء عبدالله ما يمهد الطريق أمام التشغيل الكامل والنهائي للمشروع.

وقال نائب رئيس الشركة التنفيذي للمشاريع بالوكالة غانم العتيبي لوكالة الأنباء الكويتية إن هذه الوحدة تعد الأكبر من نوعها على مستوى البلاد إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا من منتجات الديزل منخفض الكبريت والكيروسين عالي الجودة والتي تتميز بمواصفات متطورة تلبي الاشتراطات والمعايير الأوروبية.

وذكر العتيبي أن الشركة أعلنت في أبريل 2020 تشغيل جميع وحدات المشروع في مصفاة ميناء الأحمدي وعددها 31 وحدة إنتاجية ومساندة تشكل قوام الحزمة الأولى من هذا المشروع فيما تعد وحدةالتكسير الهيدروجيني 114 آخر وحدة ضمن وحدات الحزمتين الثانية والثالثة بمصفاة ميناء عبدالله وعددها 70 وحدة تم إنجازها بالكامل.

وأكد أن هذا المشروع يعد من أهم وأكبر مشاريع القطاع النفطي الكويتي إذ يتيح للشركة إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة وصديقة للبيئة كما يسهم في تعزيز ربحيتها من خلال فتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات النفطية الكويتية.