وزارة الصحة: تسلم مركز الكويت للتطعيم بجسر الشيخ جابر

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة تسلمھا مركز الكویت للتطعیم في الجزیرة الجنوبیة بجسر الشیخ جابر، مؤكدة استعدادھا لتدشین العمل فیه واستقبال الراغبین بالتطعیم ضد فیروس كورونا اعتبارا من یوم الأحد المقبل بعد توجیھات الوزارة بالتشغیل.

وقال مدیر إدارة الصحة العامة رئیس مركز الكویت للتطعیم الدكتور فھد الغملاس لوكالة الانباء الكویتیة «كونا» مساء الخمیس على ھامش تدریب قطاع التمریض والإداریین في المركز أنه تم تزوید وتجھیز المركز بكل الاحتیاجات المطلوبة.

وأشار الغملاس إلى القیام بجولات استطلاعیة میدانیة «وكان لنا زیارة أمس مع القطاع الإداري للتأكد من التنظیم وتوفیر الاحتیاجات وعدم وجود نواقص والتنسیق مع القطاعات المختلفة داخل الوزارة لتوفیر كافة الاحتیاجات بما فیھا توفیر اللقاحات والمعدات الطبیة والصیدلانیة».

وأكد التعاون مع معھد التمریض لتوفیر طلبته لمساعدة قطاع التمریض في الوزارة، لافتا إلى أن المركز سیضم أكثر من 200 موظف من الطواقم الطبیة والقطاعات الاداریة والصیدلانیة والطوارئ الطبیة فضلا عن وجود عناصر من وزارة الداخلیة والإدارة العامة للدفاع المدني وقوة الإطفاء وجمعیة الھلال الأحمر.

وأوضح أن الوزارة قامت بإجراء تدریب میداني للطواقم الطبیة والإداریة أمس والیوم كما سیكون ھناك تدریب عملي ومیداني الجمعة أیضا وستجرى كذلك جولات استطلاعیة وتدریبات میدانیة اخیرة السبت استعدادا لیوم الأحد في حال تم التوجیه ببدء التشغیل.

وأفاد أن العمل سیكون في الفترة المسائیة فقط (من 5 الى 11 لیلا) نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال النھار مع توفیر وحدات تكییف متنقلة للطواقم العاملة، موضحا أن المكان یستوعب 80 سیارة.

وقال إن التركیز سیكون على إعطاء الجرعة الثانیة من التطعیم للتیسیر على الجمیع خاصة أن إعطاء الجرعة الثانیة أكثر سھولة نظرا الى تسجیل المطعمین في الجرعة الأولى.

وعلى صعید متصل أكد الغملاس أن مركز كبد للتطعیم جاھز ھو أیضا للافتتاح یوم الأحد المقبل بعد أن تم تجھیزه بانتظار توجیھات الوزارة بتشغیلة، مبینا أنه یستھدف عمال الشركات حیث سیكون ھناك تنسیق مع الشركات ذات الكثافة العمالیة العالیة.

ولفت إلى أن مركز جسر جابر یستوعب أكثر من 10 آلاف شخص یومیا فیما یستوعب مركز كبد أعدادا كبیرة كون العمل فیه سیتواصل من الثامنة صباحا الى الثامنة مساء والوزارة تستھدف تطعیم أكبر عدد من الاشخاص «إلا أن ذلك یتوقف على توفر اللقاح».

یذكر أن مركز تطعیم جسر جابر الذي یقام على مساحة نحو 30 ألف متر مربع في الجزیرة الجنوبیة یشتمل على عیادات وغرف طوارئ وكبائن للتطعیم ویعد من أكبر مراكز التطعیم في الكویت ویضم 10 نقاط لمسارات مخصصة لأصحاب السیارات الراغبین في التطعیم وتحتوي كل نقطة على كابینتي تطعیم بإجمالي 20 كابینة تستوعب 80 سیارة في وقت واحد.

وتم تحدید مسارات وطرق دخول السیارات لكبائن التطعیم بطریقة سلسة إلى جانب وضع العلامات الإرشادیة فوق الجسر والتي تدل على مواقع دخول الموقع والخروج منه لتسریع وتیرة التطعیم وللتسھیل على الراغبین في تلقي اللقاح وضمان إجراءات التطعیم بسھولة ویسر.