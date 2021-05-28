عاجل.. يوفنتوس يعلن إقالة بيرلو

أعلن نادي يوفنتوس، في نبأ عاجل، صباح اليوم الجمعة، إقالة مدربه أندريا بيرلو من منصبه.

ولم يحظ فريق السيدة العجوز بموسم مثالي تحت قيادة بيرلو، حيث خسر لقب الدوري الإيطالي لصالح إنتر، وخرج مبكرًا من دوري أبطال أوروبا، بينما توج بلقبي السوبر المحلي وكأس إيطاليا.

ووفقًا لموقع “فوتبول إيطاليا”، فإن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري، وقع عقد تدريب يوفنتوس، أمس الخميس، ليخلف بيرلو في مقعد المدير الفني.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه تم الانتهاء من كل الأوراق الرسمية، وبات إعلان يوفنتوس عن التعاقد مع المدرب صاحب الـ 53 عامًا وشيكًا للغاية.

يذكر أن أليجري سبق له تدريب يوفنتوس من 2014 وحتى 2019، وحقق مع السيدة العجوز لقب الدوري الإيطالي 5 مرات، بالإضافة إلى الوصول مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.