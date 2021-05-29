عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 29 مايو 2021

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29 مايو، 2021
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روسيا 2018
عاجل.. يوفنتوس يعلن إقالة بيرلو
منذ 16 ساعة
أضف تعليق
ريال مدريد يعلن رحيل زيدان رسميا
منذ يومين
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زيدان يتخذ قرار الفراق مع ريال مدريد
منذ يومين
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فياريال بطلًا للدوري الأوروبي بعد نهائي ماراثوني
منذ يومين
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اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 7 أيام
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محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوع واحد
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أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوع واحد
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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوع واحد
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” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
عاجل.. يوفنتوس يعلن إقالة بيرلو
منذ 16 ساعة
أضف تعليق
ريال مدريد يعلن رحيل زيدان رسميا
منذ يومين
أضف تعليق
زيدان يتخذ قرار الفراق مع ريال مدريد
منذ يومين
أضف تعليق
فياريال بطلًا للدوري الأوروبي بعد نهائي ماراثوني
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“المركزي” يجدد تحذيره من مخاطر التعامل بـ”العملات الافتراضية”
منذ 7 أيام
أضف تعليق
محظوظو كورونا.. بروز 9 مليارديرات جدد بفضل تجارة اللقاح
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخارج من الشركات التي تعمل في المستوطنات الصهيونية
منذ أسبوع واحد
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الإمارات تسمح للأجانب بالتملك الكامل للشركات بدءا من يونيو
منذ أسبوع واحد
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