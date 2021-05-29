دراسة: لقاح “فايزر” فعّال ضد المتحوّر الهندي لكن بدرجة أقل “بقليل”

ينتج لقاح فايزر أجساماً مضادة قادرة على الحماية من المتحور الهندي لفيروس كورونا لكن «بفعالية أقل بقليل» مخبريا، وفقًا لدراسة أجراها باحثون في معهد باستور في باريس.

ولدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر، تكون الأجسام المضادة الموجودة في مصل الدم فعّالة ضد المتحور البريطاني، ولكنها أقل فعالية بقليل ضد المتحور الهندي الذي تمت دراسته، وفقًا لهذه الدراسة التي نشرت على موقع «بايو ار اكس اي في».

وأكد أوليفييه شفارتز، الذي شارك في صياغة الدراسة ويتولى منصب مدير وحدة الفيروسات والمناعة في معهد باستور أنه رغم «الفعالية المنخفضة قليلاً وفقًا للتجارب المخبرية فإن لقاح فايزر يقي على الأرجح» من الفيروس.

واختبر الباحثون أيضاً فعالية لقاح أسترازينيكا على هذه النسخ المتحورة، لكن فقط من أمصال أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح البريطاني، ولم يكن لديهم «إمكانية الحصول على عينات من أشخاص تلقوا الجرعتين» لدى إجراء الدراسة كما قال شفارتز لوكالة «فرانس برس».

وبما أن الاتحاد الأوروبي بدأ استخدام هذا اللقاح في فبراير وتم التوصية بفترة من 12 أسبوعاً بين الجرعتين، لم يبدأ اعطاء الجرعة الثانية سوى نهاية أبريل ولعدد محدود من الأشخاص، لحصره بمن هم فوق 55 عاماً وبسبب تردد قسم من السكان في تلقيه.

وتظهر نتائج الدراسة التي أجريت مع مستشفيات جامعية فرنسية، أن جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا الفعال ضد المتحور البريطاني «محدود الفعالية ضد النسختين المتحورتين الهندية وجنوبية الافريقية».

لذلك، فإن جرعة واحدة من هذا اللقاح تبدو «قليلة الفعالية أو غير فعالة على الإطلاق» ضد المتحور الهندي، بحسب الباحث.